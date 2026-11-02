Accidentes

Rescatan a Dos Hombres Atrapados en Camión tras Chocar con Muro en Monterrey

Los brigadistas tardaron más de 20 minutos en poder sacar al chofer del transporte de tres toneladas y media

Rescatan a chofer atrapado en camión tras choque en MonterreyLos cuerpos de emergencia trabajaron en conjunto para rescatar al chofer. Foto: N+

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