Rescatan a Dos Hombres Atrapados en Camión tras Chocar con Muro en Monterrey

Un chofer y su ayudante terminaron atrapados dentro de un camión de tres toneladas y media tras perder el control y estrellarse contra el muro de un puente en la avenida Rogelio Cantú, a la altura de Aarón Sáenz, en Monterrey, Nuevo León.

El accidente generó la movilización de los cuerpos de emergencia. Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León y Protección Civil Monterrey, así como Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja, quienes trabajaron en conjunto para realizar el rescate.

Mientras que el joven ayudante fue liberado con rapidez, los brigadistas tardaron 20 minutos más trabajando con mandíbulas hidráulicas de rescate para extraer al chofer, de aproximadamente 40 años, del asiento del conductor.

Después de lograr sacar al conductor y al copiloto, quienes fueron valorados por los paramédicos de la Cruz Roja, ambos lesionados fueron trasladados a un hospital para su atención médica especializada.

Hasta el momento, no ha sido especificada la causa exacta del choque en la avenida Rogelio Cantú; presuntamente el chofer perdió el control de la unidad. Este hecho generó que afectaciones en la circulación hacia el municipio de San Pedro y en el carril que lleva hacia Santa Catarina.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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