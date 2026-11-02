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Julián Quiñones Vuelve a Anotar: ¿Cuántos Goles Lleva el Mexicano Esta Temporada?

El delantero sigue en buena forma y es el mexicano con más goles en el extranjero en lo que va de la campaña 2026-2027

Julián Quiñones durante un partido de la Champions League asiáticaJulián Quiñones durante un partido de la Champions League asiática | Foto: X (@AlQadsiahEN)

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