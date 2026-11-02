Julián Quiñones Vuelve a Anotar: ¿Cuántos Goles Lleva el Mexicano Esta Temporada?

Julián Quiñones sigue en gran nivel incluso después de la lesión que lo alejó de la primera convocatoria de Rafael Márquez para los amistosos de la Fecha FIFA de septiembre y octubre. El delantero mexicano se recuperó y hoy en día es pieza clave para el conjunto del Al-Qadisiya en Arabia Saudita, en donde se ha consolidado como la máxima estrella ofensiva y el goleador del equipo.

Este lunes el equipo de Julián Quiñones jugó en la cuarta jornada de la AFC Champions League ante el Al-Gharafa y el futbolista naturalizado mexicano volvió a brillar. Quiñones dio una asistencia y marcó dos de los goles en la victoria de su club.

De esta manera, el exjugador del América refuerza su estatus como uno de los mejores jugadores mexicanos que hay actualmente en el extranjero. En ese sentido, recordemos que él estuvo nominado a la más reciente edición del Balón de Oro y quedó en el lugar 29 de la votación, esto luego de haber obtenido el título de goleo en la Saudi Pro League durante la temporada anterior y tras su gran participación en el Mundial 2026, en donde anotó 4 goles.

¿Cuántos goles lleva Julián Quiñones en la temporada 2026-2027?

El arranque de la temporada 2026-2027 de Julián Quiñones ha sido verdaderamente bueno. El atacante de 29 años de edad ha jugado un total de 16 partidos con su club, Al-Qadisiya, en todas las competencias y lleva un total de 16 colaboraciones directas de gol repartidas en 10 anotaciones y 6 asistencias.

Esto quiere decir que el mexicano está promediano un gol o asistencia en cada partido que juega y se espera que, ya recuperado de su lesión, forme parte de la lista de convocados para los partidos ante Jamaica en la CONCACAF Nations League a mediados de noviembre.

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