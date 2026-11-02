Deportes

Semana de Champions League: Fechas, Cruces y Horarios de la Jornada 4

El torneo de la UEFA disputará su cuarta fecha de la fase de liga, lo cual marca la mitad del calendario para esta primera ronda de la competencia

Balón de la UEFA Champions LeagueBalón de la UEFA Champions League | Foto: Reuters
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+