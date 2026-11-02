Semana de Champions League: Fechas, Cruces y Horarios de la Jornada 4
El torneo de la UEFA disputará su cuarta fecha de la fase de liga, lo cual marca la mitad del calendario para esta primera ronda de la competencia
El torneo de la UEFA disputará su cuarta fecha de la fase de liga, lo cual marca la mitad del calendario para esta primera ronda de la competencia
La actividad en la UEFA Champions League 2026-2027, continúa esta semana con la cuarta jornada de la Fase de Liga. Este martes 3 y miércoles 4 de noviembre se juegan los partidos correspondientes a dicha fecha, la cual marcará la mitad de esta primera ronda en la que todos los clubes deberán disputra ocho compromisos.
Es por eso que, llegado este punto de la campaña europea, cada punto se vuelve más valiosos ya que hay conjuntos que podrían dar un paso muy importante hacia los octavos de final, mientras que otros buscan aferrarse a la posibilidad de clasificar incluso por la vía de los Playoffs.
Aquí te dejamos la lista de partidos para la tercera fecha de la Champions, para que sepas las fechas y horarios de estos cruces.
11:45 hrs: Galatasaray vs Stuttgart
11:45 hrs: Shakhtar Donetsk vs Sporting Lisboa
14:00 hrs: Feyenoord vs Inter
14:00 hrs: Bodø/Glimt vs Lille
14:00 hrs: Atlético de Madrid vs Bayern Múnich
14:00 hrs: Villarreal vs PSG
14:00 hrs: FC Barcelona vs Aston Villa
14:00 hrs: Manchester United vs Roma
14:00 hrs: LASK vs Slovan Bratislava
Para el miércoles, la emoción se traslada al Allianz Arena, donde el Bayern Múnich protagonizará un clásico continental contra el Arsenal FC. En simultáneo, el Real Madrid saltará a la cancha del Estadio Santiago Bernabéu para medirse ante el RB Leipzig.
11:45 hrs: Fenerbahçe vs Liverpool
11:45 hrs: AEK Atenas vs Real Madrid
14:00 hrs: Lens vs Como
14:00 hrs: Borussia Dortmund vs Real Betis
14:00 hrs: RB Leipzig vs Manchester City
1:00 hrs: FC Porto vs Napoli
14:00 hrs: PSV vs Brujas
14:00 hrs: Slavia Praga vs Arsenal
14:00 hrs: Viking vs Sabah