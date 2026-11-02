Semana de Champions League: Fechas, Cruces y Horarios de la Jornada 4

La actividad en la UEFA Champions League 2026-2027, continúa esta semana con la cuarta jornada de la Fase de Liga. Este martes 3 y miércoles 4 de noviembre se juegan los partidos correspondientes a dicha fecha, la cual marcará la mitad de esta primera ronda en la que todos los clubes deberán disputra ocho compromisos.

Es por eso que, llegado este punto de la campaña europea, cada punto se vuelve más valiosos ya que hay conjuntos que podrían dar un paso muy importante hacia los octavos de final, mientras que otros buscan aferrarse a la posibilidad de clasificar incluso por la vía de los Playoffs.

Aquí te dejamos la lista de partidos para la tercera fecha de la Champions, para que sepas las fechas y horarios de estos cruces.

Partidos de la Champions League del martes 3 de noviembre

11:45 hrs: Galatasaray vs Stuttgart

11:45 hrs: Shakhtar Donetsk vs Sporting Lisboa

14:00 hrs: Feyenoord vs Inter

14:00 hrs: Bodø/Glimt vs Lille

14:00 hrs: Atlético de Madrid vs Bayern Múnich

14:00 hrs: Villarreal vs PSG

14:00 hrs: FC Barcelona vs Aston Villa

14:00 hrs: Manchester United vs Roma

14:00 hrs: LASK vs Slovan Bratislava

Partidos de la Champions League para el miércoles 4 de noviembre

Para el miércoles, la emoción se traslada al Allianz Arena, donde el Bayern Múnich protagonizará un clásico continental contra el Arsenal FC. En simultáneo, el Real Madrid saltará a la cancha del Estadio Santiago Bernabéu para medirse ante el RB Leipzig.