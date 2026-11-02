Javier Aguirre Ganó su Primer Partido con el Valencia

Llegó el tan ansiado respiro para el banquillo che. En un duelo de alta tensión disputado en el Estadio Martínez Valero por la fecha 11 de LaLiga de España, el Valencia CF superó 0-1 al Elche, consiguiendo un triunfo revitalizador que representó además la primera victoria de Javier "Vasco" Aguirre desde que asumió la dirección técnica del conjunto valencianista.

Tras arrancar su gestión con dos empates y una dolorosa derrota en sus primeros tres compromisos al frente del equipo, el estratega mexicano requería con urgencia sumar de a tres para evitar caer aún más en la tabla. En suelo visitante, la escuadra de Aguirre mostró el sello característico del timonel mexicano: solvencia defensiva, orden táctico y máxima efectividad para golpear en el momento preciso.

El gol de la diferencia: Sadiq define y abraza al Vasco

El encuentro fue intenso y con una marcada posesión del Elche, dirigido por Martín Anselmi, pero el Valencia supo replegarse y resistir en los momentos de mayor empuje local. La jugada decisiva del partido llegó al minuto 69 en una fulgurante acción al contraataque.

Arnaut Danjuma comandó la ofensiva y filtró un gran balón para el delantero nigeriano Umar Sadiq, quien ingresó de cambio en el segundo tiempo. Con una frialdad absoluta en el mano a mano, Sadiq definió de zurda para superar al arquero Matías Dituro y firmar el 0-1 definitivo. Tras inflar las redes, el atacante corrió de inmediato hacia la banda para fundirse en un emotivo abrazo con Aguirre, reflejando el fuerte respaldo del vestidor hacia el estratega azteca.

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Oxígeno puro en la batalla por la permanencia

En la recta final del partido, el Valencia supo aguantar la presión con una destacada actuación del guardameta Stole Dimitrievski, protegiendo un resultado de oro. Con esto, el Valencia aún está en la zona de descenso pues ocupa el puesto 19 en la clasificación con apenas 9 unidades.

Sin embargo, la zona de salvación por ahora está a solamente un punto de distancia. "Es muy importante porque veníamos de tres partidos (sin ganar) y, ahora, viene el Real Madrid y no nos podíamos descolgar. Ganó el Getafe, el Espanyol y si no habría una brecha un poco larga. Es un triunfo muy importante en forma y fondo. En LaLiga es muy difícil ganar. Todo el mundo corre, lucha, juega bien", declaró Aguirre tras el partido.