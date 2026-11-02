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Javier Aguirre Ganó su Primer Partido con el Valencia

El entrenador mexicano asumió el cargo del cuadro valenciano para salvarlos del descenso en España

Javier Aguirre durante un partido del Mundial 2026Javier Aguirre durante un partido del Mundial 2026 | Foto: Reuters
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