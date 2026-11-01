Deportes

De Último Minuto América Empata con Toluca y se Mantiene como Líder

Las Águilas permanecen en el primer lugar con 29 puntos, mismos que las Chivas, equipo al que supera por mejor diferencia de goles

Jugadores del América y Toluca disputan un balón.Foto: Cuartoscuro
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