De Último Minuto América Empata con Toluca y se Mantiene como Líder

Las Águilas del América empataron este sábado 2-2 con el Toluca y el equipo permanece como líder del torneo Apertura 2026.

El uruguayo Federico Viñas y Alexis Vega anotaron por el Toluca; en tanto Henry Martín marcó doblete por las Águilas, que en el minuto 90 se vieron debajo con un hombre menos, cuando Pereira derribó en el área al colombiano Miguel Borja, lo que provocó un penal y después fue expulsado por reclamar al árbitro.

Viñas convirtió de zurda en el 42, luego de ganarle la marca a Santiago Bueno para poner delante al Toluca.

En el 62 América reaccionó y empató con un gol de zurda de Henry Martín, pero los Diablos recuperaron la ventaja en el 87.

Vega falló un penalti provocado por Bueno, quien fue expulsado; recuperó la pelota y la metió en la red con un cabezazo.

Con ventaja de 1-2 y equipo completo, los visitantes tenían todo a favor. Pero Pereira provocó el penal y segundos después recibió tarjeta roja. Martín cobró con decisión y rescató la igualada.

Con 29 puntos América regresó al primer lugar, los mismos que las Chivas de Guadalajara, al que supera por mejor diferencia de goles.

Este domingo el campeón Cruz Azul recibirá al León y Santos Laguna al Necaxa.

Con información de EFE.

LECQ