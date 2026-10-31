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¿Quién Ganó el Partido Barcelona vs Alavés Hoy? Jornada 11 de LaLiga en España

El cuadro blaugrana viene de perder el invicto en el campeonato tras haber caído en El Clásico frente al Real Madrid

Lamine Yamal durante un partido con el BarcelonaLamine Yamal durante un partido con el Barcelona | Foto: Reuters
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