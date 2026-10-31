¿Quién Ganó el Partido Barcelona vs Alavés Hoy? Jornada 11 de LaLiga en España

Tras haber perdido la condición de invicto el fin de semana anterior, el FC Barcelona volvió a la actividad este sábado 31 de octubre para enfrentar al Alavés en la Fecha 11 de LaLiga en España. El cuadro dirigido por Hansi Flick buscaba reponerse de la dolorosa derrota en El Clásico, la escuadra culé tenía una gran oportunidad de volver a la senda del triunfo ante uno de los equipos revelación en lo que va de temporada.

El Barça jugó de local hoy en el Camp Nou ante un Alavés que llegaba con la posbilidad de acercarse a los puestos de competiciones europeas, pero enfrente tenía al equipo líder de la competencia.

¿Quién ganó el partido Barcelona vs Alavés?

Luego de los primeros 45 minutos, el Barcelona dominó al Alavés. El resultado al medio tiempo de este compromiso era de 4-0 en favor de los culés, quienes gracias a los goles de Fermín López, Lamine Yamal y un doblete de Raphinha, estaban goleado a su rival.

Para la segunda mitad, el equipo de Flick salió con las mismas intenciones de atacar y anotó dos tantos más por obra de Lamine Yamal y Anthony Gordon. Sin embargo, sobre los minutos finales apareció Mariano, exjugador del Real Madrid, para marcar el gol de la honra para el Alavés.

De esta manera, el resultado del partido fue una goleada 6-1 en favor del Barça, que gracias a este nuevo triunfo llegó a 30 puntos y mantendrá, por al menos una jornada más, el liderato de LaLiga.