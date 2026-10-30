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Checo Pérez: Así le Fue en la Segunda Práctica Libre del GP México 2026

En la sesión vespertina en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el piloto mexicano trató de mejorar la posición lograda por la mañana

Sergio Pérez recorrió el Autódromo Hermanos Rodríguez en las prácticas libres del Gran Premio de México 2026.Sergio Pérez recorrió el Autódromo Hermanos Rodríguez en las prácticas libres del Gran Premio de México 2026. Foto: Cuartoscuro

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Checo Pérez: Resultado y Posición en la Segunda Práctica Libre del GP México 2026 | N+