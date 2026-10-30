Checo Pérez: Así le Fue en la Segunda Práctica Libre del GP México 2026

Por segunda ocasión en el día, el piloto mexicano Sergio Pérez se subió al bólido de la escudería Cadillac para participar en la Free Practice 2 (FP2) con el objetivo de escalar posiciones en el Gran Premio de México 2026.

En la fecha 19 de la Fórmula 1, este viernes 30 de octubre “Checo” intentó mejorar el tiempo obtenido en la primera práctica libre. Sin embargo no tuvo éxito en la sesión vespertina y finalizó en la posición 18, la misma que en el test anterior en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Ahora fueron los pilotos titulares de las escuderías los que manejaron los monoplazas. Ferrari acabó primero, gracias a que Charles Leclerc cronometró 1:17.827. Mientras que “Checo” mejoró su tiempo a 1:20.389 pero no le alcanzó para subir en el casillero y repitió el puesto 18.

Aunque amaneció con algunas molestías físicas, Sergio “Checo” Pérez participó antes en la primera práctica libre del Gran Premio de México 2026. El piloto mexicano hizo estallar de júbilo al público presente en las gradas.

Con el auto número 11 de la escudería Cadillac, “Checo” volvió a rodar por la pista capitalina luego de un año de ausencia. Hay que recordar que tras su salida de Red Bull estuvo alejado de las competencias y no pudo participar en la edición anterior del Gran Premio de México.

Ahora está de vuelta y aunque se dudaba que hoy subiera el bólido debido a problemas estomacales, Sergio Pérez fue parte de la Free Practice 1 (FP1) en la que las escuderías le dieron oportunidad a sus conductores de reserva y a los jóvenes prospectos.

Sólo Ferrari mandó a la FDP1 a sus estrellas, de las que Charles Leclerc finalizó en la primera posición. Mientras que Cadillac optó por Checo Pérez y por Colton Herta en lugar de su compañero de asiento Valtteri Bottas.

"Checo" Pérez empezó su recorrido con neumáticos duros y luego de 22 vueltas finalizó en la posición 18 con su mejor registro en 1:20.395, a 2.267 segundos del líder Charles Leclerc, que logró la vuelta más rápida con 1:18.128.

Nada mal para Pérez, que presentó problemas físicos a temprana hora que lo obligaron a suspender una convivencia con sus fans. La escudería estadounidense Cadillac informó este viernes que el piloto mexicano no acudiría al Fan Forum de hoy, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Lamentablemente, Checo Pérez no podrá asistir al Fan Forum de hoy, en el marco de su gran premio de casa, debido a una indisposición”, indicó en un comunicado oficial difundido en redes sociales.

Sin dar más detalles, externó las disculpas del mexicano y de todo el equipo a los aficionados que se acercaron al famoso circuito de carreras de automovilismo en la Ciudad de México (CDMX) para verlo.

“Checo y el equipo han decidido darle tiempo adicional para descansar y recuperarse esta mañana, antes de las sesiones en pista previstas para hoy”, añadió.

Luego trascendió que el deportista tapatío presentó problemas estomacales y tuvo que ser atendido por el médico para aligerar las molestias. Y aunque estaba latente el riesgo de que no se presentará a las prácticas libres, Pérez ya está dándolo todo en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez.

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Con información de N+