Deportes

Triplete de Cristiano Ronaldo, que se Acerca a la Marca de los 1,000 Goles

El delantero portugués hizo tres anotaciones con el Al Nassr en la Liga de Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo celebra una de sus anotaciones en el Estadio de la Universidad Rey Saud.Cristiano Ronaldo celebra una de sus anotaciones en el Estadio de la Universidad Rey Saud. Foto: Reuters

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