Triplete de Cristiano Ronaldo, que se Acerca a la Marca de los 1,000 Goles

Cristiano Ronaldo está muy cerca de llegar a la barrera de los 1,000 goles. Lo que parecía imposible ahora está al alcance de sus pies. Y es que el astro de Portugal sumó tres anotaciones a su cuenta, en el triunfo por 5-3 de su equipo, el Al Nassr frente al Al Kholood.

El partido Al Nassr vs Al Kholood se llevó a cabo en el Estadio de la Universidad Rey Saud y la estrella fue CR7, quien jugó todo el partido. Pero fue hasta la segunda parte cuando se hizo presente en el marcador.

Al medio tiempo el partido estaba igualado 2-2, pero Cristiano se echó al equipo al hombro y marcó tres tantos en 15 minutos para encaminar la victoria. Hizo el 3-2 al 66’, el 4-2 al 72’ y el 5-2 al 81’. Aunque los rivales trataron de reponerse, sólo acortaron distancias con el 5-3 al 94’. Ya no hubo tiempo para más.

Previamente, en la primera mitad, el silbante le anuló un tanto a CR7 por una infracción que fue validada por el VAR. Aún así, el artillero se repuso más tarde con sus tres dianas. Por ello lo recompensaron al final del encuentro con el trofeo al Jugador Más Valioso.

El atacante del Al Nassr firmó el primero de su cuenta particular en el minuto 66, cuando remató a placer una asistencia de Joao Félix. Seis minutos después, el propio Joao Félix desbordó por la derecha, llegó la línea de fondo y puso un balón bombeado que Ronaldo cabeceó hacia las redes.

Cristiano completó su triplete en el minuto 81. Sadio Mané estrelló la pelota en el guardameta Hamed Abdullah, pero el rebote quedó a sus pies y optó por pasar el balón a Cristiano, que estaba mejor posicionado y sólo tuvo que empujarlo a la portería.

Luego de dos juegos en blanco, ante el Neom y el Al Faysaly, ahora fue implacable en el área enemiga y llegó a 985 tantos en toda su carrera. Sólo 15 goles lo separan de la meta de 1,000 festejos.

Conviene señalar que esta alegría llega en el momento justo, cuando CR7 trata de dejar atrás el amargo episodio con su selección. Recordemos que fue sancionado por la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros, luego de abandonar sin autorización la concentración de Portugal.

La salida del delantero, el pasado 30 de septiembre, ocurrió en medio de las diferencias con el seleccionador Jorge Jesus sobre su participación en los partidos del equipo.

El conflicto comenzó después de que Ronaldo no tuviera minutos ante Noruega, pese a que, según su propia versión, el técnico le había asegurado que jugaría durante 30 minutos. Jesus cuestionó esa versión y defendió que las decisiones sobre la alineación le corresponden.

Tras el incidente, la Federación Portuguesa abrió un procedimiento disciplinario para determinar las consecuencias de su conducta. Y la resolución fue el castigo de 30 días y la costosa multa.

Con información de N+