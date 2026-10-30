¿Qué Bancos Sí Abren el 2 de Noviembre en México? Sucursales Abiertas y Horario de Atención

La gran mayoría de los bancos no abren el próximo lunes 2 de noviembre 2026 en México, debido a que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) lo tiene considerado como un día inhábil, pero la buena noticia es que muchas instituciones sí trabajan, por eso checa cuáles sí van a estar abiertos y el horario en que van a dar servicio en plena conmemoración del Día de Muertos.

Además de que en una nota ya te dijimos si el 2 de noviembre trabajan los bancos en México, anteriormente también ya te aclaramos si es considerado un día feriado y de descanso oficial por la Ley Federal del Trabajo (LFT), sobre todo porque hay suspensión de clases confirmada y mega puente de cuatro días sin escuelas.

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¿Qué bancos sí trabajan el 2 de noviembre en México?

El próximo lunes 2 de noviembre si abren varios bancos. Aunque la gran mayoría de sucursales van a permanecer cerradas por el Día de Muertos, dónde sí habrá servicio es en las siguientes instituciones bancarias:

Bancos localizados dentro de plazas comerciales sí abren este lunes 2 de noviembre.

Bancos que se encuentran dentro de supermercados también van a estar abiertos.

¿A qué hora abren y cierran los bancos el 2 de noviembre 2026?

Todas las instituciones bancarias que se ubiquen dentro de supermercados y plazas comerciales van a dar servicio en un horario de 09:00 a 16:00 horas, aproximadamente. Es posible que algunos modifiquen el tiempo que estarán abiertos por el día festivo, por eso te recomendamos tomar precauciones e ir lo más temprano posible a hacer tus movimientos y transferencias.

En caso de que no quieras asistir a algunas de las sucursales disponibles, otra opción para realizar tus transacciones es hacer uso de los multicajeros o practicajas, los corresponsales bancarios, la banca móvil y en línea para realizar transferencias; todas las opciones operan con normalidad las 24 horas del día.

AO