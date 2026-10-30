Dron Interrumpe el Partido Green Bay Packers vs Carolina Panthers en la NFL

El partido Packers vs Panthers del Thursday Night Football se vio interrumpido temporalmente por la presencia de un dron no autorizado por la National Football League (NFL). El aparato sobrevoló sobre el Lambeau Field antes de una importante jugada.

De inmediato los árbitros del partido mandaron a los jugadores de ambos equipos hacia las bancas, siguiendo los protocolos de seguridad indicados por la Liga y la FAA (Administración Federal de Aviación).

Poco después el dron invasor se alejó del espacio aéreo del estadio, así que el árbitro principal Scott Novak dio la autorización para que los equipos de Green Bay y Carolina retomaran las acciones.

El incidente se produjo en el tercer cuarto, justo cuando los Empacadores amenazaban con llegar a la zona de anotación, ya que estaban en la yarda 4 de las Panteras en tercera oportunidad.

Luego de la pausa, que duró entre tres y cuatro minutos, el quarterback Jordan Love lanzó un pase de 4 yardas hacia Josh Jacobs para aumentar la ventaja de Green Bay a 27-10, ya con la anotación y el punto extra.

Ambas escuadras llegaron a este duelo con la moral baja. Los Packers vienen de sufrir una dolorosa derrota por 20-17 ante los Leones de Detroit. Mientras que las Panteras fueron apaleados 43-13 en su casa por los Bucaneros de Tampa Bay.

Por tanto, Green Bay y Carolina salieron por un triunfo que levantara el ánimo. Pero fueron los Empacadores los que festejaron al final, gracias a un macador de 27-19 en la semana 8 de la NFL.

Green Bay llegó a este duelo con problemas de lesiones en su línea ofensiva luego de la lesión del centro titular Sean Rhyan y el suplente Jacob Monk en el partido contra Detroit. Además, el guardia derecho Travis Glover sigue con problemas en la rodilla y no fue tomado en cuenta.

Estas bajas prolongan un problema de toda la temporada para los Packers, que han tenido que usar distintas combinaciones de titulares en la línea ofensiva durante sus primeros cuatro partidos.

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Con información de N+