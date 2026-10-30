Deportes

Dron Interrumpe el Partido Green Bay Packers vs Carolina Panthers en la NFL

Los árbitros siguieron los protocolos de seguridad y mandaron a los equipos a sus respectivas bancas

Los Empacadores de Green Bay anotaron luego de que el partido ante Carolina fuera pausado por la presencia de un dron en el Lambeau Field.Los Empacadores de Green Bay anotaron luego de que el partido ante Carolina fuera pausado por la presencia de un dron en el Lambeau Field. Foto: Reuters

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