Fiscalía CDMX Localiza 14 Cebos de Carne con Insecticida Altamente Tóxico en Parque España

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) localizó en el Parque España, ubicado en la colonia Condesa, 14 cebos de carne con cápsulas que contenían metomilo, un insecticida altamente tóxico.

Cuatro cebos fueron encontrados el martes en el parte, nueve el miércoles en el mismo lugar y calles aledañas y uno más este jueves.

"Los primeros resultados periciales indican que estos cebos contienen metomilo, un insecticida altamente tóxico", informó la fiscal general capitalina, Betha Alcalde Luján.

Esto, luego del reporte de la muerte por envenenamiento de cuatro perros. "Hemos recibido tres denuncias de sus propietarios y se están realizando las necropsias correspondientes para determinar la causa de la muerte", añadió la fiscal.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, personal de la alcaldía Cuauhtémoc y agentes de nuestra Policía de Investigación (PDI) han realizado diversos actos de investigación y recabado información relevante.

Las investigaciones, a cargo de la Agencia de Maltrato y Crueldad Animal, incluyen videos de cámaras del C5 y de sistemas de videovigilancia particulares, así como entrevistas con vecinos de la zona que han permitido desarrollar líneas concretas de investigación en las cuales estamos avanzando.

"Quiero ser muy clara: en esta ciudad el maltrato y la crueldad contra los animales no puede quedar impune", enfatizó Alcalde Luján.

AMP