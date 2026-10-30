¿El Primer Año de Fallecido se Pone Ofrenda? Este Tiempo Debe Pasar para Colocar un Altar

Las almas han comenzado a llegar a las ofrendas colocadas en su honor por Día de Muertos, pero entre familias y amigos que han perdido a un ser querido recientemente se alza la duda sobre el tiempo que debe transcurrir para colocar el primer altar.

Este es un ritual colorido donde los individuos y las comunidades comparten con sus difuntos pan, sal, frutas, agua y manjares culinarios que disfrutaban en vida. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) lo define como un diálogo con su recuerdo, y con su vida.

Bajo la creencia de que las almas de los difuntos viajan desde el Mictlán -lugar de eterno descanso- para encontrarse con su antiguo hogar, en los últimos años se ha popularizado un Calendario de Día de Muertos que marca fechas específicas para el regreso de las almas. De hecho en notas previas te explicamos quiénes visitan la ofrenda el 29 de octubre y a quiénes esperar el 30.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Inauguran Ofrenda Monumental de Catrinas en la Plancha del Zócalo, CDMX

Las mascotas fueron las primeras en hacer el recorrido, guiados por los pétalos de cempasúchil y la flama de las velas que se encienden para alumbrar altares y tumbas del campo santo.

¿El primer año de fallecido se pone ofrenda de Día de Muertos?

El Día de Muertos es una festividad que surge a partir del sincretismo entre las creencias indígenas y europeas para homenajear a los seres queridos que han partido del mundo de los vivos. Dado que se trata de una festividad viva, se ha nutrido de rituales que han ido evolucionando a través del tiempo, siempre teniendo a la muerte al centro.

La idea de colocar un altar en estas fechas surge del deseo de acompañar la partida de un ser querido, a partir de un acto simbólico en el que las familias colocan objetos con los que honran la vida de la persona que partió.

Como tal, no existe un tiempo determinado para colocar la ofrenda, sin embargo algunas familias prefieren esperar, toda vez que la cosmovisión indígena señala que al morir la persona emprende su viaje al Mictlán, el cual le puede tomar algún tiempo.

UNAM Global indica que el Mictlán se encuentra debajo de la Tierra y consta de nueve niveles, por lo que de llamar a las almas a través de la ofrenda para que regresen a visitar a su familia puede interrumpir su recorrido y dejarlas en el "limbo".

En cambio, comunidades p'urhépechas, que habitan principalmente en la zona lacustre y montañosa de Michoacán, acostumbran realizar un novenario en el primer aniversario luctuoso de un familiar, que inicia alrededor de una semana antes del 1 de noviembre.

Dos días antes de concluir este novenario, sacrifican un cerdo para que la carne esté lista para el pozole que se ofrecerá el noveno día, momento en que finaliza la cadena de oraciones. Ese día deben llegar los padrinos de bautizo del difunto con un arco de carrizo adornado con flores de cempasúchil y terciopelo.

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¿Cuánto tiempo hay que esperar para instalar un altar de muertos a una persona fallecida?

En ese mismo sentido, la creencia popular apunta a esperar por lo menos un año para colocar este homenaje durante el Día de Muertos, de modo que el alma del ser querido tenga tiempo de hacer su recorrido hacia el Mictlán y a partir de ahí volver para visitar a sus familiares el año siguiente.

Según las fechas oficiales, reconocidas por la religión católica, el 1 de noviembre es el Día de Todos Los Santos, dedicado a los "muertos chiquitos", mientras que el 2 de noviembre, Día de los Muertos, se homenajea a los adultos que fallecieron.