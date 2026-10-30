Sociedad

¿El Primer Año de Fallecido se Pone Ofrenda? Este Tiempo Debe Pasar para Colocar un Altar

Estos altares rinden homenaje a seres queridos que partieron del mundo de los vivos, a partir de objetos que rinden homenaje a su vida, tales como sus platillos favoritos.

Niña Sentada frente a Altar de Muertos. Ofrenda Día de Muertos Primer Aniversario.En 2003 la UNESCO reconoció el Día de Muertos en México como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. / Foto: Cuartoscuro.
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