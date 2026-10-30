Sociedad

El Peligro de los Baches en Calles de CDMX: Desde Perder la Estabilidad Económica Hasta la Salud

Una caída en un bache de Iztapalapa dejó a Anali con fracturas, una cirugía y meses de recuperación, mientras persiste el riesgo por las malas condiciones en las calles

Bache en calles de la colonia Los Ángeles, IztapalapaBache en calles de la colonia Los Ángeles, Iztapalapa. Foto: N+

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Los baches en CDMX no solo dañan calles, también vidas. Anali sufrió fracturas y meses de recuperación tras caer en uno. ¿Qué hacen las autoridades para evitar más accidentes?

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