Investigan Posible Esquema de Reclutamiento de Mujeres en Jalisco en la Nueva Central Camionera

Un posible esquema de reclutamiento de mujeres es investigado por la Fiscalía del Estado, luego de que elementos de la Policía de Tlaquepaque localizaran y resguardaran a tres adolescentes de 15, 16 y 17 años en las inmediaciones de la Nueva Central Camionera. Las menores habrían sido contactadas con una oferta de trabajo en San Luis Potosí.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, las adolescentes refirieron que procedían de la región Altos de Jalisco y que un hombre les había ofrecido empleo en la elaboración de sombreros en San Luis Potosí. Sin embargo, después de trasladarlas a la terminal camionera, el sujeto ya no regresó por ellas.

Durante las primeras indagatorias, la adolescente de 15 años manifestó ante las autoridades que se desempeñaba como reclutadora y que recibía dos mil pesos por cada mujer que incorporara.

Salvador González de los Santos, fiscal de Jalisco, explicó: “Nos las ponen a disposición a las tres como víctimas. En estos momentos estamos investigando si efectivamente las personas en su momento les ofrecieron este trabajo y si alguna de ellas fue quien las invitó”.

Las diligencias continúan para determinar si la adolescente de 15 años realmente está vinculada con el crimen organizado.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad de San Pedro Tlaquepaque, del 1 de octubre de 2024 a octubre de 2026 han rescatado a un total de 99 personas que estaban a punto de ser víctimas de reclutamiento. De esta cifra, 41 eran mujeres.

Como parte de las acciones preventivas, en la Nueva Central Camionera se despliegan elementos del Escuadrón Canino K9 para realizar inspecciones a pasajeros y maletas.

Guadalupe Ramírez, supervisor de la Policía de Tlaquepaque, exhortó: “No se deslumbren por el dinero, ya que hay muchas formas de obtenerlo de forma ilícita. Que se deslumbren por un trabajo que les ofrece cinco mil pesos, diez mil pesos en una semana; ese trabajo no es seguro. Hay que prender los focos de alerta y hay que avisar a sus papás o a una autoridad si ya viene en camino”.

La Nueva Central Camionera ha sido identificada como un punto de atención crítica debido a reportes previos de personas no localizadas que fueron vistas por última vez en este lugar.