Localizan con Vida a Brasileño en Jalisco; Fue Privado de la Libertad

Un brasileño de 27 años, que fue reportado como desaparecido en Jalisco, fue localizado con vida y se encuentra en buen estado de salud.

Se trata de Wilson Medrano de Araujo, quien viajó desde Brasil a Jalisco, ya que una persona con quien mantenía contacto en redes sociales lo invitó.

Sin embargo, el hombre desapareció el 10 de octubre en Jilotlán de los Dolores, de acuerdo con la Vicefiscal Especial en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo, quien además informó que se inició una carpeta de investigación.

El 21 de octubre se detonó un operativo y después de cinco horas, Wilson fue localizado con vida y liberado, ya que había sido víctima de una privación ilegal de la libertad.

Hasta el momento se desconocen las causas de la privación de la libertad, así como tampoco se sabe si hay personas detenidas por este delito, sin embargo, será la autoridad correspondiente la que investigue para esclarecer los hechos.