Desaparecidos

Localizan con Vida a Brasileño en Jalisco; Fue Privado de la Libertad

Wilson Medrano de Araujo desapareció en el municipio de Jilotlán de los Dolores; después de más de 10 vidas fue encontrado

WilsonLocalizaron con vida a un hombre brasileño en Jalisco. Foto: N+

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Wilson Medrano, el brasileño desaparecido en Jilotlán de los Dolores, ha sido localizado con vida. Aún se desconocen las causas de su privación de libertad

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