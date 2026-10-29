Los Cadetes de Linares Darán Concierto Gratis Hoy por Día de Muertos 2026 en CDMX

El Día de Muertos es una celebración emblemática para los mexicanos, ya que el significado de esta fiesta está relacionado con el amor a la vida. Por esta razón, en cada región del país se alistan diversas actividades, entre ellas, los conciertos gratuitos para poner el ambiente, como el de Los Cadetes de Linares en CDMX.

Con la finalidad de preservar la tradición y honrar la memoria de aquellos que ya no están con nosotros se preparan rituales especiales como el de colocar la ofrenda con cempasúchil, veladoras, papel picado, veladoras, entre otros elementos clave. También está el de reunirse con los seres queridos para comer el tradicional pan de muerto acompañado de un chocolate caliente.

Además, las plazas públicas se llenan de luces, colores, actividades relacionadas con concursos de disfraces, leyendas, creación de calaveritas literarias y mucha música de todos los géneros, pero principalmente la que está vinculada con el talento nacional, como el de Los Cadetes de Linares.

La agrupación originaria de Nuevo León es considerada una de las precursoras del corrido norteño y de las canciones románticas, donde el acordeón y el bajo sexto, son las estrellas. Lupe Tijerina y Homero Guerrero, unieron su talento en 1960 y desde entonces no han detenido su creación.

Los Cadetes de Linares han grabado decenas de álbumes y sus canciones se han convertido en éxitos que no pierden vigencia, al contrario, son conocidos por personas de todas las edades como El Palomito, Dos coronas a mi madre, El dos de oros, Las tres tumbas, Una página más o Prenda querida.

Y todas esas canciones podrán disfrutarse este Día de Muertos 2026, en la alcaldía Tláhuac, famosa por su tradicional celebración entre alumbradas y calaveras gigantes. En el Festival Internacional del Día de Muertos (FIDDEM 2026), los Cadetes de Linares realizarán una actuación especial el viernes 30 de octubre a las 21:00 horas.

El escenario principal estará ubicado en la explanada de la demarcación, localizada sobre la Avenida Tláhuac en la colonia La Asunción. Al tratarse de un evento masivo, es importante que consideres llegar con anticipación para asegurar un buen lugar para bailar y cantar con toda la actitud.

Asimismo, sigue las recomendaciones de los organizadores, ya que el ambiente es familiar, por lo que se prevé la asistencia de menores de edad, personas adultas mayores y con movilidad limitada, al cuidar tu seguridad, también procuras la de los demás.

EPP