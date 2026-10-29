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Los Cadetes de Linares Darán Concierto Gratis Hoy por Día de Muertos 2026 en CDMX

La tradición ancestral está marcada por actividades culturales y musicales en la ciudad; estos son los detalles

Los Cadetes de Linares son de los máximos exponentes de la música norteñaFoto: Cuartoscuro
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