Aguinaldo IMSS e ISSSTE: ¿Habrá Retraso en el Depósito por el Puente de Noviembre 2026?

Se acerca el pago del aguinaldo 2026 para miles de pensionados y jubilados en México, quienes se encuentran entre los primeros grupos de trabajadores y beneficiarios en recibir esta prestación de fin de año. Tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) contemplan fechas diferentes para entregar este dinero.

En el caso del IMSS, los pensionados que tienen derecho al aguinaldo bajo el régimen de la Ley 73 recibirán esta prestación junto con su mensualidad de noviembre, cuyo depósito está previsto para el lunes 2 de noviembre.

Por su parte, el ISSSTE entregará la primera parte del aguinaldo durante la primera quincena de noviembre y la segunda en enero de 2027, de acuerdo con su calendario oficial de pagos.

¿Por qué podría retrasarse el depósito del aguinaldo del IMSS?

Sin embargo, la fecha del depósito del IMSS coincide con un día inhábil bancario. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) establece que las instituciones financieras suspenderán la atención en sucursales el lunes 2 de noviembre, con motivo del Día de Muertos.

Por esta razón, existe la duda de si el pago del IMSS estará disponible ese mismo día o si se recorrerá al martes 3 de noviembre. Aunque el calendario bancario establece el cierre de sucursales, esto no significa que los depósitos electrónicos deban suspenderse. Hasta ahora, no hay un aviso oficial del IMSS que confirme que la dispersión del aguinaldo y la pensión se realizará el martes 3.

En el caso del ISSSTE, no habrá un cambio en la fecha de entrega de la primera parte del aguinaldo por el cierre bancario, pues su calendario contempla un periodo de pago del 1 al 15 de noviembre.

Los pensionados pueden consultar los avisos oficiales de ambos institutos para conocer cualquier actualización sobre la disponibilidad de sus recursos.