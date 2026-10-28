¿Quiénes Reciben el Aguinaldo el 2 de Noviembre 2026?

Millones de personas esperan el pago del aguinaldo al cierre del año. Sin embargo, la fecha en que se deposita este dinero depende de la institución o empresa.

En el caso de los pensionados, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) establece un calendario para el pago de sus pensiones y el aguinaldo correspondiente.

El IMSS dio a conocer desde el inicio del año su calendario de pagos para 2026. Algunos pensionados tienen derecho a recibir esta prestación junto con una de las mensualidades, aunque el monto y las condiciones dependen del régimen bajo el cual se otorgó la pensión.

De acuerdo con el calendario previsto, el pago de la pensión correspondiente a noviembre, junto con el aguinaldo para quienes tienen derecho a él, está programado para el lunes 2 de noviembre de 2026.

¿Quiénes reciben aguinaldo del IMSS?

Los pensionados por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, conocida como Ley 73, tienen derecho a recibir un aguinaldo anual equivalente a una mensualidad de su pensión.

¿Se retrasará el pago del aguinaldo por Día de Muertos?

Aunque el calendario contempla el depósito para el 2 de noviembre, es importante considerar que esa fecha coincide con días en los que algunas instituciones bancarias pueden suspender sus operaciones.

Por ello, existe la posibilidad de que los depósitos se reflejen después de la fecha prevista. Sin embargo, cualquier cambio debe confirmarse con la información oficial del IMSS, ya que no se puede asegurar que todos los pagos se recorrerán al martes 3 de noviembre.

Los pensionados pueden consultar los avisos del instituto para conocer cualquier actualización sobre el calendario y verificar cuándo estará disponible su dinero.