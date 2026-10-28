‘La Inflación Sigue Elevada’: Fed Anuncia Cómo Queda la Tasa de Interés

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) anunció hoy que mantendrá sin cambios los tipos de interés, que se sitúan entre el 3.75% y el 4%, una decisión que adoptó con el voto a favor de 10 de los 12 miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) y que está en línea con lo pronosticado por los analistas.

"La inflación sigue elevada", señaló la Fed en un comunicado difundido este miércoles, tras su reunión de política monetaria de dos días. En septiembre, el Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos subió al 3.7%.

La Fed indicó que abstenerse de un aumento de la tasa de interés permitirá "la acumulación de más información" que ayudará a determinar qué política debe seguir" para garantizar un retorno oportuno de la inflación" a su meta del 2%.

La Reserva Federal también mencionó que "la actividad económica se está expandiendo a un ritmo sólido" pese a que "la incertidumbre sigue siendo elevada -debido, en parte, a acontecimientos geopolíticos-" y subrayó que el gasto privado de los estadounidenses se "ha mostrado resiliente".

Agregó que "el crecimiento de la productividad es fuerte y la inversión de capital es robusta" y que el crecimiento del empleo se mantiene estable y la tasa de desempleo prácticamente sin cambios.

En tanto, Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal, señaló que las consideraciones políticas no influyeron en la decisión de mantener las ⁠tasas de interés sin cambios en la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, de cara a las elecciones legislativas en Estados Unidos que se realizarán la próxima semana.

"La política ⁠no influyó en absoluto en la decisión. Acabo de pasar dos días con mis colegas de arriba. No he oído ni una sola palabra sobre política. No he oído ninguna referencia a la política, a las elecciones ni a lo que va a pasar la semana que viene", afirmó el presidente de la Fed en una rueda de ⁠prensa.

Además, Warsh reveló que a partir de 2027, la Reserva Federal tendrá menos reuniones de política monetaria.

"En 2027, una de las reuniones se dedicará exclusivamente a las estrategias de política monetaria en un sentido amplio, sin votación sobre las tasas ni comentarios sobre la política prevista. En 2028, tendremos dos de estas reuniones consagradas a la estrategia y seis para la política monetaria", detalló.

Con información de agencias.

RMT