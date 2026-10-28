Economía

‘La Inflación Sigue Elevada’: Fed Anuncia Cómo Queda la Tasa de Interés

La Reserva Federal señala que "la actividad económica se está expandiendo a un ritmo sólido" en Estados Unidos

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Fed Mantiene sin Cambios su Tasa de Interés de Referencia

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La Fed mantiene las tasas de interés entre 3.75% y 4% mientras la inflación sigue alta. La economía de EE.UU. crece a buen ritmo, pero la incertidumbre persiste.

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