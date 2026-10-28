Seguridad

Detienen en Nuevo León a Mujer Investigada por Extorsiones en Tamaulipas

La persona arrestada presuntamente pedía dinero a familiares de personas desaparecidas para brindarles información sobre ellos

DetenidaLa mujer fue trasladada a Tamaulipas tras su detención. Fiscalía Tamaulipas

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