Detienen en Nuevo León a Mujer Investigada por Extorsiones en Tamaulipas

Una mujer fue detenida por elementos de seguridad luego de ser acusada por presuntamente extorsionar a familiares de personas desaparecidas en el estado de Tamaulipas. El arresto ocurrió en la colonia Valle de Santa María, en Pesquería, Nuevo León.

La mujer es acusada de presuntamente exigir dinero a un grupo de personas, residentes de Tamaulipas, a cambio de proporcionarles información sobre el paradero de sus familiares desaparecidos. Tras descubrir que se trataba de un engaño, los afectados presentaron una denuncia en su contra.

Fueron elementos de la Fiscalía de Tamaulipas y de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) quienes comenzaron con las investigaciones correspondientes para tratar de localizar a la presunta extorsionadora.

Luego de varios días de investigación, elementos del estado de Nuevo León ubicaron a la mujer en el municipio de Pesquería. La presunta extorsionadora fue identificada como Juana Melina ’N’, de 51 años de edad, quien ya se encuentra bajo arresto para poder determinar su situación jurídica.

Elementos de la Fiscalía de Nuevo León informaron que la presunta extorsionadora ya fue trasladada al estado de Tamaulipas, lugar donde se llevará a cabo su juicio ante estas acusaciones. Se espera que sea durante los próximos meses cuando se revelen más detalles al respecto.