Detienen a Joven por Robar Celular en la Alameda en el Centro de Monterrey

Un joven de 20 años de edad fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de presuntamente robarle un teléfono celular a una persona que paseaba por la Alameda Mariano Escobedo, el centro de Monterrey, Nuevo León.

Fue a través de las cámaras del C4 de Monterrey donde elementos de seguridad se percataron de este asalto. En los videos se pudo observar como el presunto ladrón intentaba huir entre calles del centro de Monterrey mientras que la víctima corría detrás del el pidiendo ayuda.

El hecho generó la movilización de autoridades de seguridad, quienes lograron capturar al presunto ladrón en el cruce de las calles Aramberri y Villagómez. El sujeto de inmediato fue trasladado a las instalaciones correspondientes para que se determinara su situación legal.

Autoridades de seguridad auxiliaron y orientaron a la víctima, un hombre de 31 años, a quien se le recomendó realizar una denuncia formal encontraba del presunto ladrón para poder proceder legalmente en su contra. Se espera que sea durante los próximos días cuando se revelen más detalles sobre este hecho.

El pasado domingo se registró otro hecho de inseguridad el la Alameda Mariano Escobedo. Fue en ese punto donde un hombre de aproximadamente 40 años de edad fue localizado sin vida sobre una banca. La víctima presuntamente fue atacada por otra persona con un arma blanca.