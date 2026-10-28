Seguridad

Detienen a Joven por Robar Celular en la Alameda en el Centro de Monterrey

El presunto ladrón era monitoreado por cámaras de seguridad del municipio

Detenido por roboEl joven fue monitoreado por cámaras de seguridad. Foto: Policía Monterrey

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+