Seguridad

Roban 1 Millón y Medio de Pesos en Joyería en San Pedro, NL; Hay Dos Detenidos

Autoridades arrestaron a dos hombres mientras se llevaban a cabo las investigaciones en el lugar del atraco

JoyeríaLa joyería asaltada se encuentra en una plaza comercial en la Calzada Del Valle. Foto: N+

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