Roban 1 Millón y Medio de Pesos en Joyería en San Pedro, NL; Hay Dos Detenidos

El robo a una joyería generó la movilización de autoridades de seguridad hasta una plaza comercial ubicada sobre la Calzada del Valle, en la colonia Del Valle, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Según autoridades, dos personas ingresaron a este establecimiento para posteriormente apoderarse de un millón de pesos en efectivo y varias joyas valuadas en 500 mil pesos. Al lugar llegaron elementos de la Policía de San Pedro y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) para comenzar con las labores necesarias.

Las cámaras de N+ Monterrey captaron el momento en que dos sujetos fueron detenidos por autoridades de seguridad. Horas más tarde, elementos de seguridad de San Pedro señalaron que los hombres laboraban como guardias de seguridad en este local de joyería.

Este arresto ocurrió luego de que el encargado de la joyería señalara a los dos hombres como los presuntos responsables del robo y de realizar un boquete en una de las paredes del establecimiento. Al ser cuestionados por las autoridades, ambos reconocieron haber participado en estos hechos.

Los sujetos señalaron que el administrados de la plaza comercial les había pedido que realizaran estas acciones. Ambos guardias de seguridad fueron puestos a disposición de las autoridades pertinentes para que se deslinde su situación legal en este hecho.

Hasta el momento no se ha mencionado si los objetos y el dinero robado ya fue recuperado, por lo que se espera que se revelen más detalles en los próximos días.