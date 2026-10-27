Estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo bloquearon ambos sentidos del bulevar Venustiano Carranza, frente a las instalaciones del plantel, como parte de una manifestación relacionada con el incumplimiento de diversos puntos del pliego petitorio que, señalaron, permanecen pendientes desde hace tres años.

Aunque no se identificó a un grupo como organizador de la movilización, estudiantes de la institución indicaron que fueron convocados a través de redes sociales para participar en la protesta y expresar sus inconformidades sobre las condiciones del plantel.

Entre las quejas expuestas por los alumnos se encuentran presuntos casos de acoso, machismo y misoginia por parte de docentes, además de las malas condiciones de los sanitarios, el uso deficiente de algunos espacios y la falta de materiales en áreas específicas de la institución.

Ante el cierre de la vialidad, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo exhortó a los automovilistas a utilizar rutas alternas para evitar la zona afectada. Personal de la Subdirección de Tránsito se desplegó en el lugar para brindar apoyo vial y prevenir accidentes mientras se mantenía la manifestación.

Como alternativas para los conductores, las autoridades recomendaron circular por el bulevar Isidro López Zertuche y las calles Hidalgo, Abasolo y Lafragua, entre otras vías. El cierre generó afectaciones a la circulación en uno de los principales bulevares de la ciudad.