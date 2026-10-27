Sociedad

Estudiantes Bloquean Bulevar Venustiano Carranza en Saltillo, Coahuila

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo protestaron para denunciar presunto acoso por parte de docentes y el deficiente estado de algunas áreas del plantel

Estudiantes Bloquean Bulevar Venustiano Carranza en Saltillo, CoahuilaAlumnos del Instituto Tecnológico de Saltillo bloquearon el bulevar Venustiano Carranza. Foto: N+

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