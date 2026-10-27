Seguridad

Mujer da a Luz a Bordo de Patrulla de la Policía Municipal en Torreón, Coahuila

Los elementos de seguridad auxiliaron a la madre mientras era trasladada al Hospital General de Torreón

Mujer da a Luz a Bordo de Patrulla de la Policía Municipal en Torreón, CoahuilaLos policías asistieron el parto en el asiento trasera de la patrulla. Foto: Policía Municipal

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