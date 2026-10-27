Mujer da a Luz a Bordo de Patrulla de la Policía Municipal en Torreón, Coahuila

Elementos de la Policía Municipal auxiliaron el nacimiento de un bebé a bordo de una patrulla durante un traslado de emergencia hacia el Hospital General de Torreón.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este lunes, luego de que se recibiera un reporte al sistema de emergencias desde la colonia Los Manhattan, donde se solicitaba apoyo para una mujer que presentaba fuertes contracciones. Debido a que no había una ambulancia disponible en el sector, los oficiales Antonio Rocha Sánchez y Jaqueline Adriana Amaya abordaron a la madre a la unidad policial para trasladarla al hospital.

Sin embargo, durante el recorrido, la mujer entró en labor de parto y los policías que participaban en el traslado la auxiliaron en el asiento trasero de la patrulla.

Al llegar al Hospital General de Torreón, personal médico recibió a la madre y al recién nacido para brindarles atención y realizarles una valoración. Ambos fueron reportados en buen estado de salud después de la atención postparto.