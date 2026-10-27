Suman Más Posibles Casos de Tortura en Escuela de Niños con Autismo en Zapopan

Se suman más posibles casos de tortura y maltrato infantil en una escuela de educación especial en Zapopan, Jalisco, donde al menos 16 niñas y niños serían víctimas de violencia física y psicológica.

A más de un año de la primera denuncia, las madres de familia exigen la clausura del plantel, mientras que tres personas ya fueron vinculadas a proceso por el delito de maltrato infantil y malas prácticas.

Una madre de una menor víctima declaró que podrían presentarse más denuncias y que las familias continúan buscando justicia para sus hijos. Además, señaló que el proceso aún es largo y que está pendiente la realización de peritajes a los menores.

“Al parecer hay más personas que van a levantar su denuncia. Estamos buscando la justicia por nuestros hijos y realmente en el proceso todavía falta, va para largo, falta que a los niños les hagan un peritaje”, expresó.

Por este caso, Martha Gabriela ‘N’, Jessica Paola ‘N’ y Ximena ‘N’, identificadas como dueña, directora y cuidadora del plantel, respectivamente, fueron vinculadas a proceso el pasado 21 de octubre en los Juzgados de Control y Juicio Oral de Puente Grande.

Un juez les impuso medidas cautelares por seis meses, que incluyen presentación periódica, suspensión laboral y prohibición de acercarse a las víctimas. Además, estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria.