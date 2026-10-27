Seguridad

Suman Más Posibles Casos de Tortura en Escuela de Niños con Autismo en Zapopan

A más de un año de la primera denuncia, al menos 16 menores serían víctimas de violencia física y psicológica

Abuso en escuela de ZapopanPor estos hechos ya hay denuncias. Foto: N+

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Denuncian más casos de tortura en escuela de Zapopan. 16 niños con autismo serían víctimas de violencia. Madres exigen justicia y clausura del plantel

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