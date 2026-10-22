Denuncian a Escuela Privada en Zapopan por Abusos a Niños con Autismo

Al menos 11 menores de edad con autismo presuntamente fueron víctimas de agresiones y crueldad psicológica en una escuela privada para niños con discapacidad, ubicada en la colonia La Calma, en Zapopan. De acuerdo con las madres de los afectados, los niños eran sometidos a malas prácticas que les provocaron traumas y secuelas que aún no han podido superar.

Las familias exigen justicia y que las autoridades educativas retiren la autorización para operar del plantel, que continúa abierto bajo otro nombre. El 3 de junio de 2025, las madres interpusieron la primera denuncia por estos hechos.

Evelyn Cárdenas, madre de uno de los menores, denunció: “Eran envueltos en una colchoneta plastificada de coloramarillo, dependiendo la edad eran los minutos que duraban envueltos. Incluso no bastaba con envolverlos... se subían una persona arriba de ellos para generar más presión en ellos”.

A más de un año de que se presentó la primera denuncia, tres mujeres vinculadas con la institución ya fueron detenidas. Este 21 de octubre, en los juzgados de control y juicio oral de Puente Grande, se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso por los delitos de malas prácticas, tortura y maltrato infantil.

Areli Yescas, madre de uno de los menores afectados, declaró: “Desafortunadamente, este tipo de prácticas dejó secuelas que van a perseguir muchos años a nuestros hijos. Los encerraban en un pequeño cuarto oscuro, lo que provocó que los niños tuvieran regresiones para ir al baño, no poder dormir”.

Por su parte, Denise González Díaz, madre de otro menor afectado, compartió: “Mi hijo era y es y fue de los más agredidos, de los menos queridos y me dijeron que ese día mi hijo estuvo encerrado como castigo en un baño hasta que le pasara una de las crisis”.

Las madres continúan exigiendo justicia y piden a la Secretaría de Educación Jalisco que retire la autorización para operar de la institución, ya que la escuela sigue abriendo sus puertas, pero ahora bajo otro nombre.

Entre los actos denunciados, que presuntamente eran justificados como “métodos de intervención terapéutica”, se encuentran el encierro en cuartos oscuros, las inmovilizaciones físicas forzadas y los golpes.