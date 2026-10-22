Seguridad

Denuncian a Escuela Privada en Zapopan por Abusos a Niños con Autismo

Madres de los menores aseguran que eran sometidos a presuntas malas prácticas que les dejaron secuelas psicológicas

Denuncian escuela privada de ZapopanMadres aseguran que sus hijos fueron maltratados. Foto: N+

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Crueldad en escuela de Zapopan: menores con autismo envueltos en colchonetas y encerrados en cuartos

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