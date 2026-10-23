Sociedad

Descarta Pemex Bajas Masivas y Reducción de Tabuladores Salariales

Explicó que los procesos de evaluación y reestructuración en 2026 representan una reducción de la plantilla de 0.21%, llevadas a cabo en apego a los derechos laborales

Bombas de Pemex en una gasolinera.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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