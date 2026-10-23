Descarta Pemex Bajas Masivas y Reducción de Tabuladores Salariales

En un comunicado Petróleos Mexicanos informó que las versiones sobre bajas masivas de personal y la reducción de los tabuladores salariales, no son ciertas.

Explicó que, como parte de su fortalecimiento institucional, Pemex realiza procesos continuos de evaluación del desempeño y reestructuración organizacional, orientados a eliminar duplicidades en las funciones y puestos, niveles jerárquicos innecesarios.

Así como mejorar su estructura y fortalecer su eficiencia operativa, sin que se ponga en riesgo las capacidades técnicas y operativas.

Agregó que estas acciones en el presente año representan una reducción de la plantilla de 0.21%, que se realizan en apego a los derechos laborales, con el pago de las indemnizaciones y prestaciones que corresponden.

Finaliza el boletín Pemex reiterando su compromiso con los trabajadores y asegura que reconoce su papel en el presente y futuro de la empresa.

Con información de Pemex.

LECQ