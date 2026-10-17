Seguridad

Matan a Balazos a Hombre en una Cancha de Futbol en Zapopan; Hay Otro Herido

Sujetos a bordo de una motocicleta entraron a un recinto deportivo en la colonia Arcos Guadalupe y asesinaron a disparos a una persona

Patrulla de ZapopanUn hombre fue asesinado a balazos en una cancha de futbol de Zapopan. Foto: N+

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Un hombre fue asesinado a balazos en una cancha de futbol, otro resultó herido. Los agresores escaparon en motocicleta

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Hombre es Asesinado a Balazos en Cancha de Futbol en Zapopan | N+