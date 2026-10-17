Matan a Balazos a Hombre en una Cancha de Futbol en Zapopan; Hay Otro Herido

Un hombre murió a balazos y otro más resultó herido al interior de una cancha de futbol ubicada en la colonia Arcos de Guadalupe, en el municipio de Zapopan; los agresores escaparon tras haber cometido el ataque con arma de fuego.

Los hechos ocurrieron cuando dos sujetos armados llegaron a las instalaciones del recinto deportivo, sobre la calle Ecónomos, a su cruce con la calle Independencia.

Testigos afirman que el agresor acudió hasta el lugar a bordo de una motocicleta junto a otro sujeto, quien lo esperó sin bajar el vehículo para huir con rumbo desconocido después de haber agredido a sus víctimas.

Las balas alcanzaron a al menos dos hombres, uno de ellos murió al instante; su cuerpo quedó tendido a un costado de las bancas. Paramédicos informaron que contaba con una herida de bala en el cráneo, mientras que el segundo resultó herido y trasladado por uno de sus acompañantes a un hospital privado en la colonia Jardines Tepeyac.

El estado de salud del hombre lesionado fue reportado como reservado. Los asistentes que estaban en el recinto deportivo abandonaron el lugar, el cual fue resguardado por policías de Zapopan y elementos del Ejército Mexicano.

Personal de la Fiscalía de Jalisco recabó los indicios en espera de obtener pistas de los agresores. Las cámaras de vigilancia instaladas en la unidad deportiva habrían captado el momento exacto en que se registró este hecho.