Sociedad

Jalisco se Prepara Ante Posible Acercamiento del Huracán Trudy a sus Costas

Expertos señalan que el fenómeno natural podría llegar al estado entre el sábado y domingo

Playa en JaliscoAutoridades se preparan para el impacto de Trudy en Jalisco. Foto: PC Jalisco

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Huracán Trudy se acerca a Jalisco con vientos de 195 km/h. Protección Civil despliega operativo para mitigar riesgos en la costa.

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