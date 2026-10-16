Jalisco se Prepara Ante Posible Acercamiento del Huracán Trudy a sus Costas

Ante la evolución del huracán ‘Trudy’ y su posible acercamiento a las costas de Jalisco, la Unidad Estatal de Protección Civil se prepara para atender posibles afectaciones y proteger a la población de las zonas vulnerables.

Como parte del operativo, 90 oficiales, a bordo de 35 vehículos especializados, se trasladaron a la zona costera para realizar labores de monitoreo, identificar y mitigar riesgos, alertar a las comunidades y preparar acciones de resguardo y eventual evacuación de habitantes.

De acuerdo con los reportes, ‘Trudy’ se mantiene como huracán categoría 2 y se localiza a 600 kilómetros al sur-sureste de Cihuatlán, con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora y rachas superiores. Se prevé que el fenómeno continúe intensificándose durante este viernes.

“De acuerdo con su trayectoria, es posible su aproximación a las costas de Jalisco como un huracán de categoría mayor entre el sábado y domingo”, compartió Protección Civil.

A lo largo del día se espera que autoridades municipales y federales se incorporen al operativo para reforzar las acciones de prevención y respuesta ante posibles afectaciones en las costas del estado.