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Huracán Trudy se Degrada a Categoria 2: Mensaje por Impactos Incluso en el Golfo de México

El SMN mantiene una permanente vigilancia sobre su evolución y posible trayectoria

Huracán Trudy Alcanza Categoría 2: Alertan por su Trayectoria hacia Estos EstadosHuracán Trudy se Degrada a Categoría 1 en el Pacífico. Foto: Reuters

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Huracán Trudy baja a categoría 2 pero sigue siendo peligroso. Lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca,

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