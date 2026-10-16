Huracán Trudy se Degrada a Categoria 2: Mensaje por Impactos Incluso en el Golfo de México

El huracán Trudy, ahora categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, se localizó a 370 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 515 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 12:00 horas, tiempo del centro de México, el ciclón registró vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora, rachas de 215 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 7 km/h.

Trudy ocasionará lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en regiones de Guerrero y Oaxaca. También se pronostican precipitaciones muy fuertes, de 50 a 75 mm, en Colima y zonas del oeste, centro y sur de Michoacán.

En el oeste y sur de Jalisco se esperan lluvias fuertes, de 25 a 50 mm. Las precipitaciones podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

El huracán generará vientos de 50 a 60 km/h, con rachas de 70 a 90 km/h, en las costas de Guerrero y Michoacán. En las costas de Jalisco y Colima se esperan rachas de 40 a 60 km/h.

Además, se prevé oleaje de 4 a 5 metros en las costas de Guerrero y Michoacán; de 2.5 a 3.5 metros en Oaxaca y Colima, y de 2 a 3 metros en Jalisco.

El SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene zonas de prevención y vigilancia por efectos de vientos de huracán y tormenta tropical en costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Nayarit.