Seguridad

Privan de la Libertad a Joven en Tonalá; Se lo Llevaron en la Cajuela de un Auto

Los responsables, según un testigo, iban cubiertos del rostro. Autoridades ya investigan el paradero de la víctima

Patrulla Policía TonaláInvestigan privación de joven en Tonalá. Foto: Rodrigo Martínez

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En Tonalá, un joven fue privado de su libertad por hombres armados. Lo subieron a la cajuela de un auto. La policía ya investiga.

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