Privan de la Libertad a Joven en Tonalá; Se lo Llevaron en la Cajuela de un Auto

Un joven de 24 años fue privado de la libertad por cuatro sujetos armados mientras platicaba con una amiga en el exterior de una vivienda ubicada sobre la calle Zapopan, al cruce con Arenal, en la colonia Jalisco de Tonalá.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, los hombres llegaron a bordo de un vehículo blanco y, con pistolas en mano, sometieron al joven para llevárselo por la fuerza. Debido al miedo que le provocó la situación, la testigo solo pudo proporcionar algunos detalles de lo ocurrido.

Tras el reporte, elementos de la Policía acudieron al cruce de las calles mencionadas para iniciar las investigaciones y tratar de localizar a los familiares del joven. De manera preliminar, se indicó que los sujetos, quienes llevaban el rostro cubierto, presuntamente lo subieron a la cajuela del vehículo.

El agente del Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y quedó a cargo de las investigaciones para esclarecer la privación ilegal de la libertad y dar con el paradero de la víctima.