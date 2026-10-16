Rescatan Serpiente Alicante Lesionada en la Colonia Tetlán en Guadalajara

Guardabosques de Guadalajara aseguraron una serpiente alicante que presentaba una lesión en la colonia Tetlán, luego de que vecinos reportaran su presencia en las calles Andrés Bello y Mercedes Celia.

Los reportes de los habitantes quienes se encontraban alarmados por la presencia del ejemplar movilizaron a los oficiales capacitados en el manejo de vida silvestre para atender la situación.

Tras su aseguramiento, la serpiente fue trasladada a la Unidad de Acopio y Salud Animal del municipio de Tlajomulco donde recibirá atención y permanecerá bajo observación durante su recuperación.

Una vez que se encuentre en condiciones adecuadas, las autoridades valorarán la posibilidad de liberarla en su hábitat natural, con el objetivo de favorecer su recuperación y evitar riesgos para el ejemplar.

La intervención de los guardabosques permitió retirar a la serpiente del lugar donde fue reportada y canalizarla a un espacio especializado para su atención, debido a la lesión que presentaba.

Cabe mencionar que, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), capturar o mantener cautiva a esta especie constituye un delito federal por lo que se recomienda reportar su presencia a las autoridades correspondientes y evitar manipularla.