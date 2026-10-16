Sociedad

Rescatan Serpiente Alicante Lesionada en la Colonia Tetlán en Guadalajara

El ejemplar fue localizado tras reportes vecinales y recibió atención especializada. Autoridades valorarán su liberación una vez que se recupere

Localizan serpiente en GuadalajaraEl ejemplar se encontraba lesionado. Foto: Policía de Guadalajara

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Vecinos de Tetlán alertan sobre una serpiente alicante lesionada. Guardabosques la aseguran y trasladan para su recuperación

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