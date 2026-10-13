Sociedad

Implementará SIAPA Rotación de Agua Limpia en 627 Colonias

El esquema iniciará el 15 de octubre en siete zonas de abastecimiento; autoridades habilitarán pipas gratuitas y cisternas para atender a las áreas afectadas

Rotación de agua limpiaRotación de agua limpia en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Foto: N+

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SIAPA inicia rotación de agua en 627 colonias de Guadalajara. Autoridades ofrecerán pipas y cisternas

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