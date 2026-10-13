Implementará SIAPA Rotación de Agua Limpia en 627 Colonias

El SIAPA implementará un programa temporal de rotación del servicio de agua limpia en 627 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, a partir del jueves 15 de octubre. Según informaron las autoridades, la medida contempla siete zonas de abastecimiento que representan aproximadamente 42% de la cobertura del organismo.

La decisión se tomó este lunes durante una reunión encabezada por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, y los alcaldes y alcaldesas de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto y Juanacatlán, quienes integran la Junta de Gobierno del SIAPA.

El programa no se aplicará en toda la ciudad, sino únicamente en las zonas abastecidas por los acueductos de la Planta Potabilizadora número 1 (PP1), ubicada en Miravalle. La distribución se organizará mediante un esquema programado que alternará los periodos de suministro entre los distintos polígonos.