Petróleos Mexicanos informó que personal especializado controló el fuego que se produjo alrededor de las 5 de la tarde, en el derecho de vía de un ducto, ubicado en el ejido Las Palomitas, en el municipio de Cadereyta en Nuevo León.

Señaló que se activaron los protocolos de atención a emergencias, y con el apoyo de elementos de la Defensa y de Protección Civil estatal, se realizan las acciones necesarias para evitar mayores riesgos.

Pemex informó, que el fuego fue superficial, y se limitó a los pastizales cercanos.

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Aclaró, que no ocurrió una explosión, ni afectación a la integridad del ducto, y que no representó un riesgo para la población.

Indicó que los sistemas de transporte operan con normalidad.

Con información de N+.

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