Pemex Controla Fuego en Derecho de Vía de Ducto en Cadereyta, Nuevo León
Petróleos Mexicanos aclaró que no ocurrió una explosión ni afectación a la integridad del ducto, y que no representó un riesgo para la población
Escucha este artículo
Petróleos Mexicanos aclaró que no ocurrió una explosión ni afectación a la integridad del ducto, y que no representó un riesgo para la población
Escucha este artículo
Petróleos Mexicanos informó que personal especializado controló el fuego que se produjo alrededor de las 5 de la tarde, en el derecho de vía de un ducto, ubicado en el ejido Las Palomitas, en el municipio de Cadereyta en Nuevo León.
Señaló que se activaron los protocolos de atención a emergencias, y con el apoyo de elementos de la Defensa y de Protección Civil estatal, se realizan las acciones necesarias para evitar mayores riesgos.
Pemex informó, que el fuego fue superficial, y se limitó a los pastizales cercanos.
Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P— NMás (@nmas) Cargando...
Aclaró, que no ocurrió una explosión, ni afectación a la integridad del ducto, y que no representó un riesgo para la población.
Indicó que los sistemas de transporte operan con normalidad.
Con información de N+.
LECQ