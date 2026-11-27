Jorge Luis ‘N’, Carlos Alonso ‘N’, Pasiano ‘N’ y Regina Jazmín ‘N’ fueron detenidos en Jalisco, señalados como integrantes de una célula delictiva dedicada a cometer fraudes mediante seguros de vida millonarios, homicidios y accidentes simulados, en los que presuntamente utilizaban a personas de escasos recursos como víctimas.

Los cuatro imputados contrataban seguros de vida a nombre de personas vulnerables, sin que estas supieran que estaban aseguradas, para posteriormente privarlas de la vida, simular accidentes y reclamar el cobro de las pólizas.

A nombre de las víctimas abrían cuentas bancarias y realizaban transacciones para generar un historial crediticio que facilitara la aprobación de seguros de vida por montos millonarios. En las pólizas aparecían como beneficiarias personas cercanas a uno de los imputados.

“Se da el fraude y el homicidio, contrataban gente de bajos recursos, no se daban cuenta que estaban asegurados, los beneficiarios desde luego eran personas distintas, posteriormente hacían aparentar accidentes en el que fallecían”.

Salvador González de los Santos, fiscal del Estado de Jalisco.

Se estima que el monto del fraude podría superar los 300 millones de pesos.

Las indagatorias iniciaron el pasado 24 de marzo, tras el hallazgo de un hombre sin vida al interior de un vehículo en el municipio de El Arenal. El caso inicialmente aparentaba ser un percance vial; sin embargo, tras la necropsia y los dictámenes realizados, se encontró que la víctima presentaba múltiples heridas provocadas por objetos punzocortantes, por lo que se investigó como homicidio doloso.

El hombre fallecido había sido asegurado bajo el esquema de operación de esta célula delictiva.

Hasta el momento, se investigan cuatro casos bajo este mismo modus operandi, tres ocurridos en Jalisco y uno en Sinaloa.

El pasado lunes se realizaron cuatro cateos simultáneos en inmuebles ubicados en los municipios de Zapopan y El Arenal, donde se logró la captura de las cuatro personas señaladas, así como el aseguramiento de 17 vehículos presuntamente vinculados con los ilícitos, joyería, relojes de lujo, un cheque por más de 10 millones de pesos y diversas pólizas de seguro.

Los detenidos ya fueron imputados por los delitos de homicidio doloso y fraude.