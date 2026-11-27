Las autoridades dieron a conocer que un hombre identificado como Víctor Manuel 'N' fue sentenciado a cumplir una condena de 53 años en prisión, esto tras ser encontrado responsable del delito de secuestro agravado.

Los hechos se remontan al 7 de febrero de 2019, en la localidad Juan Felipe, del municipio de Cerro Azul, donde un hombre fue privado de su libertad por sujetos armados, quienes posteriormente exigieron dinero a cambio de liberarlo.

Las investigaciones establecieron que el ahora sentenciado colaboró con los plagiarios, al proporcionar apoyo y los medios para cobrar el rescate. Tras estos hechos, la víctima recuperó su libertad el 22 de marzo de ese mismo año.

La sentencia fue obtenida por la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión de la Fiscalía Veracruzana. Además de la pena de prisión, se determinó la suspensión de sus derechos civiles y políticos.