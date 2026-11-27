Tras más de un siglo sin cambios, la reducción paulatina de la Jornada Laboral (impulsada a partir de la reforma al artículo 123 de la Constitución) que tiene previsto llegar a 40 horas en 2030 también ha tenido repercusiones en la Ley Federal del Trabajo (LFT), con la obligatoriedad del reloj checador para registrar la entrada y salida de trabajadores.

Dado el interés que ha generado la reforma, en una nota previa ya te explicamos para qué trabajadores aplicará el Reloj Checador Obligatorio en 2027, además de detallar cómo se harán los registros de entrada y salida de los trabajadores.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Reducción de Jornada Laboral a 40 Horas en México Iniciará en 2027

¿Quiénes recibirán multas de hasta 586 mil pesos por no registrar los horarios en Reloj Checador?

Mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 1 de mayo de 2026 se dieron a conocer detalles de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, específicamente la relacionada con las multas aplicables a quienes incumplieran con el registro de la jornada laboral de sus trabajadores.

De modo que el artículo 994 de la LFT establece que se impondrá una multa de 250 a 5,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), a los empleadores que incumplan con la disposición del registro de la entrada y salida de los empleados.

Tomando como referencia el valor de la UMA 2026 (117.31 pesos), la multa va de 29,327.50 a 586,550 pesos. Sin embargo, el costo de la multa se puede incrementar una vez que se actualice el monto de la UMA para 2027.

Es decir que si una persona física o empresa que tiene a su cargo trabajadores bajo la Jornada de 40 horas no implementan el Reloj Checador Obligatorio en 2027 o un registro electrónico para el mismo efecto, podrán hacerse acreedores a esta sanción económica.

Hasta ahora, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no ha publicado los lineamientos de operación de este registro ni sus excepciones.

¿A partir de cuándo aplican multas hasta por medio millón de pesos?

El Decreto que reforma la Ley Federal del Trabajo en México entró en vigor el pasado 1 de mayo de 2026, sin embargo las disposiciones generales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) sobre el registro electrónico de la Jornada Laboral tendrán vigencia a partir del 1 de enero de 2027.

Será a partir del primer día del año, que los empleadores que incumplan con la medida del Reloj Checador Obligatorio podrán ser sancionados económicamente hasta por medio millón de pesos.

Será la STPS la encargada de informar sobre los mecanismos que correspondan para recopilar, procesar, evaluar los datos referentes a la implementación de la reducción de la jornada laboral.

Calendario 2027 a 2030: Así aplica reducción gradual de Jornada Laboral

En el decreto del 1 de mayo de 2026 también se dio a conocer el calendario de reducción gradual de la Jornada Laboral de 40 horas, que se extenderá hasta el próximo 2030.

2026: Máximo de 48 horas semanales (periodo de transición).

2027: Máximo de 46 horas semanales.

2028: Máximo de 44 horas semanales.

2029: Máximo de 42 horas semanales.

2030: Máximo de 40 horas semanales.

De acuerdo con el DOF, en ningún caso la reducción de la jornada laboral de los trabajadores implica reducción de sueldos, salarios o prestaciones de los trabajadores.