A partir del 1 de enero de 2027, los empleadores en México deberán implementar un reloj checador para registrar los horarios de inicio y conclusión de la jornada laboral de sus trabajadores, como parte de las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT).

La disposición quedó establecida en la fracción XXXIV del artículo 132 de la legislación, mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1 de mayo de 2026, relacionado con la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas semanales.

La obligación consiste en documentar electrónicamente los horarios de los trabajadores y entregar la información a las autoridades laborales cuando sea requerida.

¿Qué empresas deberán implementar el reloj checador?

Aunque la medida es conocida como la obligatoriedad del reloj checador, la reforma no establece que las empresas deban comprar un dispositivo físico específico para cumplir con la disposición.

En realidad, los empleadores deberán contar con un sistema electrónico que permita llevar el registro de las jornadas laborales. Esto significa que podrán utilizar diferentes herramientas tecnológicas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

La dependencia federal deberá publicar las disposiciones generales para determinar el ámbito de aplicación de esta obligación, así como las posibles excepciones. Estas reglas también entrarán en vigor el 1 de enero de 2027.

¿De cuánto serán las multas por no registrar los horarios?

Los empleadores que estén obligados a cumplir con el registro electrónico y no lo hagan podrán recibir sanciones económicas.

De acuerdo con el artículo 994, fracción IV Bis, de la Ley Federal del Trabajo, las multas podrán ir de 250 a 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) —unos 586 mil pesos—, dependiendo de la infracción.

Además, el registro electrónico podrá tener valor probatorio pleno ante una controversia laboral, siempre que se acredite que fue acordado entre el trabajador y el empleador.

PT