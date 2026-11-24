El peso mexicano se depreció este lunes por cuarta jornada consecutiva, afectado por crecientes preocupaciones de una mayor disminución del diferencial de tasas entre México y Estados Unidos, mientras los inversionistas aguardan cifras de la inflación local.

Los datos de la inflación en la primera quincena de noviembre se conocerán el martes.

La moneda local cotizaba en 19.16 por dólar en la recta final de los negocios, con una pérdida de un 0.10% frente al precio de referencia del viernes.

Por la mañana, cifras revisadas del Producto Interno Bruto (PIB) mostraron que la economía mexicana creció en el tercer trimestre en línea con las estimaciones preliminares. La atención se concentrará ahora en la inflación.

Los operadores también esperan el informe trimestral de Banco de México (Banxico) previsto para el jueves, atentos a mayores detalles sobre la trayectoria de la tasa clave, después del inesperado recorte a inicios de mes y que la autoridad anticipara una pausa prolongada.

En Estados Unidos, la agenda incluye el miércoles las cifras de octubre del índice de precios del gasto en consumo personal, o PCE, una medida seguida de cerca por la Reserva Federal (Fed) para calibrar su política monetaria.

La expectativa de un alza de tasas de la Fed en diciembre ha elevado la cautela. Una mayor comprensión del diferencial de rendimientos restaría atractivo a las operaciones de carry trade, que por años han respaldado al peso mexicano, una de las divisas emergentes más operadas del mundo.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en cambio, repuntó luego de seis jornadas de pérdidas, apoyada por un salto de Wall Street tras el regreso de Jensen Huang como presidente ejecutivo de Nvidia. La plaza mexicana venía de alejarse del máximo histórico cercano a 73 mil unidades alcanzado el 11 de noviembre.

El índice líder S&P/BMV IPC recuperó un 0.99% a 69 mil 311.84 puntos, según datos preliminares de cierre, impulsada por sectores, como el minero y el aéreo, que han estado sometidos a una fuerte volatilidad en los últimos meses.

AMP