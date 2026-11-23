La caída del peso mexicano, que superó la barrera de las 19 unidades por dólar estadounidense, se mantiene este lunes en el mercado internacional.

Durante la madrugada, la moneda nacional cotizó en 19.16 pesos por billete verde, prácticamente en el mismo nivel del viernes, cuando el dólar cerró en 19.1750 pesos.

Hace dos días, el peso mexicano se depreció en 0.52%, sus mínimos desde inicios de junio de 2025. La semana pasada, el tipo de cambio todavía estaba en los 18.58 pesos y a inicios de septiembre, la divisa se negociaba por debajo de 17 pesos.

Según los analistas, la caída reciente se produce en medio de los temores sobre el diferencial de tasas entre Banco de México y la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

Sin embargo, el Banco de México (Banxico) considera que la debilidad del peso tendrá un efecto limitado sobre la inflación, debido a las condiciones de holgura en la economía.

Por ahora, el mercado espera el reporte de inflación quincenal local que se conocerá el martes.

Banxico calcula el tipo de cambio FIX con base en las cotizaciones del mercado cambiario mayorista, correspondientes a operaciones que se liquidan dos días hábiles bancarios después.

Para este lunes, el FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación se ubicó en 19.0228 pesos por dólar. Por su parte, el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses en México quedó en 19.0270 pesos por cada divisa.

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ASJ