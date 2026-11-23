Fuerzas Especiales del Ejército detuvieron a ocho presuntos integrantes de la célula de Fausto Isidro Meza Flores, "El Chapo Isidro", quienes supuestamente participaron en los bloqueos con vehículos incendiados durante el operativo para detener al capo.

En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional indicó que los militares fueron atacados a balazos con armamento de alto poder, durante un despliegue en Sinaloa de Leyva, ubicada al noreste de Guasave, donde el viernes fue arrestado el líder de los Beltrán Leyva. Tras repeler la agresión, se logró la captura.

"Derivado de la detención de Fausto N (a) 'Chapo Isidro”; personal de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, en coordinación con elementos de Fuerzas Especiales del Ejército comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, durante reconocimientos a inmediaciones del poblado El Platanito, municipio de Sinaloa de Leyva, Sin., fueron agredidos con armas de fuego por integrantes de un grupo delictivo", se indicó en un comunicado.