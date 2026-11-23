Un automóvil terminó completamente calcinado luego de impactarse contra la guarnición de una banqueta y comenzar a incendiarse en la colonia Centro, del municipio de Papantla.

De acuerdo con los primeros reportes, en la unidad presuntamente viajaban dos jóvenes en estado de ebriedad, quienes huyeron del lugar después del accidente.

Los hechos ocurrieron este domingo 22 de noviembre, en el cruce de las calles Aquiles Serdán y Pino Suárez. Según las autoridades, el vehículo circulaba de manera temeraria y en sentido contrario, hasta que chocó contra la banqueta y se incendió.

Bomberos municipales acudieron para sofocar las llamas, mientras que policías municipales, personal de Tránsito, Protección Civil y elementos del Ejército participaron en el operativo. La circulación permaneció cerrada temporalmente durante las labores de emergencia.