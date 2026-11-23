Un camión de traslado de valores terminó completamente calcinado luego de impactarse contra un árbol y posteriormente incendiarse, en la colonia Aviación Vieja, del municipio de Poza Rica.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría perdido el control de la unidad tras una presunta falla mecánica, lo que provocó el choque y el posterior incendio.

El accidente ocurrió este sábado 21 de noviembre, sobre la calle Ferrocarril. Corporaciones de emergencia acudieron al lugar para atender la situación y confirmaron que el operador resultó lesionado, por lo que fue trasladado a un hospital.

Las autoridades correspondientes serán las encargadas de realizar las investigaciones y determinar las causas del siniestro.