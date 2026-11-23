Se registró un incendio en etapa inicial al interior de un restaurante de hamburguesas, ubicado en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

El incidente provocó una nube de humo que se extendió en el área, por lo que fue necesario desalojar a las personas que se encontraban en la sala B.

De acuerdo con información proporcionada por el área de seguridad del aeropuerto, fue durante la tarde de este domingo que el fuego se presentó al interior del establecimiento.

No se reportaron personas lesionadas ni afectaciones de consideración derivadas del incidente.

Hasta el momento, las autoridades aeroportuarias no han precisado cuántas personas fueron evacuadas.