La madrugada de este domingo, un motociclista perdió la vida sobre el bulevar México, en la colonia Veredas Santa Rita, en el municipio de Gómez Palacio, luego de sufrir un accidente mientras circulaba por la vialidad.

El accidente ocurrió alrededor de las dos de la madrugada, cuando el conductor de la motocicleta perdió el control de la unidad, derrapó y cayó sobre la carpeta asfáltica, quedando tendido sobre el pavimento.

El occiso fue identificado como Luis, de 33 años, cuyo cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley, como parte de los procedimientos correspondientes.