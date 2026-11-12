Accidentes

Accidente Entre Motocicletas Deja 2 Muertos en Gómez Palacio, Durango

Hasta el momento se desconoce la causa del choque registrado en el ejido Venecia

Hasta el momento se desconoce la causa del choque registrado en el ejido VeneciaDos motociclistas murieron después de chocar la noche del miércoles en Gómez Palacio. Foto: N+

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Dos motociclistas murieron después de chocar la noche del miércoles en Gómez Palacio

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