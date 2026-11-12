Dos motociclistas perdieron la vida la noche del miércoles luego de protagonizar un fuerte choque frontal registrado en el ejido Venecia, municipio de Gómez Palacio, Durango, frente a la iglesia del poblado.

De acuerdo con los primeros datos, el fatal percance ocurrió cerca de las 21:00 horas, cuando ambas motocicletas se impactaron de frente por causas que hasta el momento no han sido precisadas. Debido a la fuerza del choque, uno de los conductores perdió la vida en el lugar de los hechos.

Al sitio arribaron elementos de Tránsito y Vialidad, quienes se encargaron de coordinar la circulación vehicular y evitar mayores complicaciones, ya que el flujo de automóviles se había vuelto denso debido al accidente.

Por su parte, el segundo motociclista fue auxiliado y trasladado a bordo de una ambulancia para recibir atención médica; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, falleció durante el trayecto al hospital.

Minutos más tarde, fuentes policiacas confirmaron la identidad de ambas víctimas, quienes respondían a los nombres de Pedro Orozco Salazar, de 26 años de edad, y Jonathan Emmanuel Fernández Ramírez.