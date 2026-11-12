Un accidente vehicular múltiple en el que participó una patrulla de la Policía Estatal de Coahuila dejó como saldo una joven lesionada, la mañana de este jueves en la colonia Villas Zaragoza, en Torreón.

El percance se registró cerca de las 7:00 horas en el cruce de la calle Campo de la Viña con Villa Camacho, donde la unidad oficial con número económico 5686 circulaba presuntamente por Villa Camacho y, de acuerdo con los primeros reportes, no habría realizado el alto correspondiente.

La patrulla habría impactado el costado de un taxi conducido por Miguel, de 56 años de edad. Debido a la fuerza del choque, el vehículo de alquiler fue proyectado contra una motocicleta, la cual terminó entre las dos unidades involucradas.

En el taxi viajaba como pasajera Ingrid Guadalupe, quien resultó lesionada a consecuencia del impacto, por lo que fue auxiliada y posteriormente trasladada a un hospital para recibir valoración médica.

Según los primeros reportes, los elementos que viajaban a bordo de la unidad oficial presuntamente no portaban uniforme y se encontraban en supuesto estado de ebriedad, situación que deberá ser esclarecida por las autoridades correspondientes.

Al lugar acudió el director operativo de Seguridad Pública, Darío Calvillo, quien puso a disposición a dos de los participantes que viajaban en la patrulla estatal, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes y se determinen las responsabilidades por los hechos.