Accidentes

Patrulla de la Policía Estatal Provoca Accidente Múltiple en Torreón, Coahuila

Según los primeros reportes los elementos se encontraban en presunto estado de ebriedad al momento del choque

Según los primeros reportes los elementos se encontraban en presunto estado de ebriedad al momento del choqueEl accidente múltiple dejó como saldo a una joven lesionada en la colonia Villas Zaragoza. Foto: N+

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El accidente múltiple dejó como saldo a una joven lesionada en la colonia Villas Zaragoza

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