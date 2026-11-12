Clima en Nuevo León: Se Acerca Frente Frío con Lluvias y Descenso de Temperatura

La zona metropolitana de Monterrey amaneció con temperaturas de entre 16 y 18 grados, cielo nublado y condiciones variables en la calidad del aire. Aunque se espera que las condiciones del clima mejoren durante el fin de semana, la llegada de un nuevo frente frío podría incrementar las probabilidades de lluvia y provocar un descenso en las temperaturas a partir de la próxima semana.

Durante las primeras horas de este jueves, tres estaciones de monitoreo ambiental registraron mala calidad del aire, mientras que tres reportaron condiciones aceptables y nueve marcaron buena calidad.

Para el resto del día se pronostica que permanezca el cielo nublado, con temperaturas que podrían alcanzar entre los 22 y 23 grados durante la tarde. Además, se mantienen mínimas probabilidades de lluvia en la región.

A partir de este viernes se espera un cambio gradual en las condiciones del cielo, con días de parcialmente nublados y temperaturas máximas de entre 23 y 26 grados, además de pocas posibilidades de precipitación.

Para el sábado y domingo se proyectan condiciones muy agradables, con mayor presencia del Sol y un ligero incremento en las temperaturas máximas, por lo que se anticipa un fin de semana con ambiente más cálido y estable en comparación con los últimos días.

Este comportamiento estará relacionado con el desplazamiento del nuevo Frente Frío número 5, que durante este jueves avanza desde el norte de Coahuila hacia la costa de Tamaulipas y el norte del Golfo de México.

Su masa de aire frío cubre actualmente el noreste de México, mientras que su circulación podría favorecer el desplazamiento de parte de la nubosidad y permitir que durante el fin de semana predominen condiciones de cielo medio nublado.

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Sin embargo, detrás de este sistema frontal viene otro frente frío que podría llegar a la frontera del noreste del país entre el domingo y lunes, acompañado de humedad. Este fenómeno provocaría un incremento importante en las probabilidades de lluvia para el lunes y martes, con un pronóstico cercano al 53 por ciento.

Además, se espera un descenso en las temperaturas a partir de la tarde y noche del lunes. Para el martes y miércoles, las temperaturas mínimas podrían acercarse a los 13 grados.

Conforme se aproxima el inicio del invierno, el descenso de las temperaturas comienza a ser cada vez más notorio. Por lo pronto, para la próxima semana se anticipan nuevamente días ligeramente fríos, nublados y con presencia de lluvia en Monterrey y su área metropolitana.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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