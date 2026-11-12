Pronóstico del tiempo

Clima en Nuevo León: Se Acerca Frente Frío con Lluvias y Descenso de Temperatura

Se espera una mejora del clima para el fin de semana y cambios en la temperatura para la siguiente semana

Clima en Monterrey Nuevo LeónAmanecer el día de hoy en Nuevo León.Foto: N+

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Las temperaturas máximas alcanzarán hasta los 26 grados durante el sábado y domingo, con mayor presencia del Sol en la zona metropolitana.

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