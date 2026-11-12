Pronóstico del tiempo

Se Acerca el Frente Frío 5 a Tamaulipas: Estos Municipios Tendrán Bajas Temperaturas

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los avisos oficiales

Se Acerca el Frente Frío 5 a Tamaulipas: Estos Municipios Tendrán Bajas TemperaturasPersona ante la llegada del frente frío. Foto: CuartoOscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Se acerca el frente frío 5 a Tamaulipas: lluvias intensas y vientos de hasta 70 km/h.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+