Se Acerca el Frente Frío 5 a Tamaulipas: Estos Municipios Tendrán Bajas Temperaturas

El ingreso del frente frío número 5 al noreste de México provocará cambios en las condiciones meteorológicas de Tamaulipas, con lluvias, fuertes rachas de viento y un descenso de temperatura durante los próximos días.

Además, la masa de aire frío asociada al frente generará viento de componente norte, con rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora en las costas del estado, así como un descenso en las temperaturas vespertinas.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 12 de noviembre es cuando entrará el frente frío número 5 a Tamaulipas, por lo cual se pronostican lluvias fuertes, con acumulaciones de entre 25 y 50 milímetros en el suroeste de Tamaulipas, debido a la interacción del sistema frontal con un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México.

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Para el viernes 13 de noviembre se esperan intervalos de chubascos en territorio tamaulipeco, mientras que las rachas de viento podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora en la costa.

El pronóstico también contempla lluvias fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, para el sábado 14 de noviembre en el noroeste de Tamaulipas, así como rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

¿Qué municipios de Tamaulipas tendrán bajas temperaturas por el frente frío 5?

Reynosa

Matamoros

Miguel Alemán

Río Bravo

Camargo

Guerrero

Mier

Valle Hermoso

Conagua advirtió que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, además de ocasionar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, así como incrementos en los niveles de ríos y arroyos.

¿Qué estados se verán afectados ante la entrada del frente frío 5?

Veracruz

Puebla

Oaxaca

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Nuevo León

Tamaulipas

Guanajuato

Tabasco

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los avisos oficiales de Protección Civil y del Servicio Meteorológico Nacional, además de tomar precauciones ante posibles encharcamientos, inundaciones y caída de objetos por las rachas de viento.