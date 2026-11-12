Seguridad

Caso Dafne: Abogado Descarta Presunta Enfermedad Psicológica en Danna Yanina 'N' en Tamaulipas

Se espera que la jueza emita una resolución respecto a la medida cautelar de la imputada

Caso Dafne: Abogado Descarta Presunta Enfermedad Psicológica en Danna Yanina 'N' en TamaulipasCaso Dafne: Abogado Descarta Presunta Enfermedad Psicológica en Danna Yanina 'N'. Foto: FGJ

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