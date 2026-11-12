Caso Dafne: Abogado Descarta Presunta Enfermedad Psicológica en Danna Yanina 'N' en Tamaulipas

Al concluir la quinta audiencia para la revisión de la medida cautelar de Danna Yanina 'N', el asesor jurídico de Alejandra Quintos, el abogado Álvaro Ávila Fonseca, señaló que durante la diligencia tuvo conocimiento de información relacionada con las valoraciones médicas realizadas por especialistas a la joven, en las que se identificó un diagnóstico de trastorno de adaptación.

Asimismo, sostuvo que no existen condiciones suficientes para que Danna Yanina continúe su proceso penal fuera del centro penitenciario, al considerar que las valoraciones practicadas no evidencian la presencia de alguna enfermedad psiquiátrica o psicológica que justifique un cambio en la medida cautelar.

“No hay una enfermedad como tal, ni psicológica ni psiquiátrica; se le están dando las atenciones de vida que ella requiere y la institución es una de las mejores instituciones que puede brindar atención médica a algún paciente con algún trauma, posiblemente con algún trauma psicológico o psiquiátrico, entonces el tema de esa naturaleza o médico está completamente descartado y es algo que la jueza está recibiendo en estos momentos.” Álvaro Ávila Fonseca, asesor jurídico de Alejandra Quintos.

Estas declaraciones se dieron el día de ayer, cuando se reanudó por quinto día consecutivo la audiencia de Danna Yanina 'N' presunta implicada en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos. La audiencia se llevó a cabo en el Centro Integral de Justicia de Altamira, donde se debatió la modificación de la medida cautelar que deberá cumplir la imputada.

Dicha audiencia se reanudará hoy jueves 12 de noviembre a las 14:00 horas, cuando se espera que la jueza emita una resolución respecto a si la joven obtiene el beneficio de prisión domiciliaria o permanece bajo la medida de prisión preventiva justificada.

También se prevé que en esta siguiente sesión la asesoría jurídica de Alejandra Quintos presente sus argumentos, antes de que la autoridad judicial determine si procede o no el cambio de medida cautelar.